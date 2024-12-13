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إقتصاد

بعد الارتفاع الكبير للدولار.. أوّل تعليق للحكومة المصرية

Lebanon 24
13-12-2024 | 03:12
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قال المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، إن الدولة تعتمد على سياسة سعر صرف الدولار المرن القائم على العرض والطلب.

وأضاف متحدث الحكومة خلال تصريحات تلفزيونية: "وجدت شائعات روجت لحدوث ارتفاع كبير في سعر الدولار يصل لـ40% من سعره الحالي، وهذا كلام غير صحيح تماما".
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تابع: "أطمئن المواطنين ولا داعي للقلق، هناك استقرار في سعر الصرف نعم هناك تحرك طبيعي صعودا وهبوطا، لكن لن نشهد ارتفاعا كبيرا في سعر الدولار".

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولد مان ساكس، أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعا مقابل الدولار بحلول أوائل عام 2025، استنادا إلى تراجع حجم الأموال الخارجة من السوق المصرية خلال الفترة الحالية لأسباب موسمية. (روسيا اليوم)

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