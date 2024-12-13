كاتس: "عودة" قمم جبل الشيخ للسيطرة الإسرائيلية لحظة تاريخية مؤثرة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن "قمم جبل الشيخ السوري عادت إلى سيطرة إسرائيل بعد 51 عاما"، واصفا ذلك بـ"اللحظة التاريخية المؤثرة".

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ونشر كاتس صورة تجمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، من سفوح جبل الشيخ، معلقا عليها بالقول: "برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مرتفعات الجولان. مراقبة ذروة جبل الشيخ السوري الذي عاد للسيطرة الإسرائيلية بعد 51 عاما. لحظة تاريخية مثيرة".وأصدر كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لوجود جنود في جبل الشيخ، خلال أشهر الشتاء بسبب الوضع في سوريا.وقال كاتس في ختام تقييم أمني أجري أمس بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي وقادة آخرين إنه "بسبب ما يحدث في سوريا، هناك أهمية أمنية هائلة لسيطرتنا على جبل حرمون (جبل الشيخ)"مضيفا أنه "بسبب الظروف الجوية القاسية، من الضروري وضع المرافق المناسبة والاستعدادات الخاصة لوجود الجنود في قمة جبل الشيخ". (روسيا اليوم)