Advertisement

عربي-دولي

الصين تدعو إلى رفع العقوبات طويلة الأمد المفروضة على سوريا

Lebanon 24
13-12-2024 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1292218-638696875287699123.jpg
Doc-P-1292218-638696875287699123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا منذ سنوات ودعم سلامة أراضي البلاد.


جاء ذلك وفقا لتصريحات وانغ يي للصحفيين عقب اجتماعه مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث تابع: "يجب على المجتمع الدولي أن يدافع بشكل فعال عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن يحترم تقاليد البلاد الوطنية والدينية، وأن يسمح للشعب السوري باتخاذ قراراته المستقلة".
Advertisement


بدوره أضاف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: "يجب على جميع الدول مد يد العون بشكل مشترك إلى سوريا وتحقيق رفع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا منذ سنوات طويلة".

وكما أوضح وانغ يي، فإن المجتمع الدولي سيكون قادرا على تخفيف الوضع الإنساني الصعب في هذه الدولة الشرق أوسطية. وأضاف: "في الآونة الأخيرة، أصبح الوضع في سوريا معقدا بشكل حاد، ويولي الجانب الصيني اهتماما كبيرا بهذا الأمر، حيث تنتهج الصين منذ فترة طويلة سياساتها تجاه تعزيز الصداقة والتعاون مع سوريا، ولا تتدخل أبدا في شؤونها الداخلية، وتحترم خيار الشعب السوري".

ووفقا للدبلوماسي الصيني، فإن بكين تؤيد استعادة السلام بسرعة في الجمهورية العربية السورية، وعلى سوريا في المستقبل "أن تواجه بحزم أي شكل من أشكال الإرهاب والقوى المتطرفة".

وكان قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع "الجولاني" قد دعا في فيديو قصير نشره اليوم الجمعة، الشعب السوري للنزول إلى الميادين والاحتفال "بانتصار الثورة المباركة"، وتابع: "أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول للميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك مع الالتزام بعدم إطلاق الأعيرة النارية وترويع الناس".

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن الولايات المتحدة في سوريا "تحتاج إلى حكومة تعزز الاستقرار، وتفكك الأسلحة الكيميائية، ولا تشكل أي تهديد لجيرانها"، وناقش الوزيران الأمريكي والتركي "الدور التركي والأمريكي المحتمل في مستقبل سوريا".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن الوزيرين أكدا على "ضرورة احترام كافة الأطراف في سوريا لحقوق الإنسان والامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأقليات". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2024-12-13
05:30 | 2024-12-13
05:30 | 2024-12-13
05:18 | 2024-12-13
05:16 | 2024-12-13
05:00 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24