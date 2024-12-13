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السوريون يحتفلون بسقوط نظام الأسد

Lebanon 24
13-12-2024 | 06:38
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توافد عدد كبير من السوريين على ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق، وفي مدن أخرى، للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

وشهدت الساحة تجمع عدد كبير من السوررين القادمين من مختلف مناطق البلاد.

كما توافد آلاف السوريين إلى باحة الجامع الأموي في دمشق.
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وكان رئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني قد دعا الشعب السوري للنزول إلى الميادين للاحتفال بما وصفه بـ"انتصار الثورة المباركة" وسقوط النظام السوري. (سكاي نيوز)
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