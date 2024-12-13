Advertisement

عربي-دولي

خبر جديد عن بشار الأسد... هذا ما قام به قبل ساعات من رحيله

Lebanon 24
13-12-2024 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1292280-638696959331481003.jpg
Doc-P-1292280-638696959331481003.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وكالة "رويترز" أنّ الرئيس السوريّ بشار الأسد أكّد في اجتماع حضره نحو 30 من قادة الجيش السوريّ والأمن في وزارة الدفاع يوم السبت الماضي، أنّ "الدعم العسكري الروسي آتٍ".
 
 
وأضافت "رويترز" أنّ الأسد حثّ القوات البرية على الصمود، بحسب قائد حضر الإجتماع الأمنيّ، وذلك قبل ساعات من هروبه إلى العاصمة الروسيّة موسكو.
Advertisement
 
 
وأشارت "رويترز" إلى أنّ الأسد أبلغ مدير مكتبه الرئاسي يوم السبت، عندما انتهى من عمله، أنّه سيعود إلى منزله لكنه توجّه بدلا من ذلك إلى المطار.
 
 
كذلك، اتّصل الأسد بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان، وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة خطاب له، لكنّها عندما وصلت لم تجد أحدا هناك.
 
 
ولم يبلغ الأسد حتى شقيقه ماهر قائد الفرقة المدرعة الرابعة بخطة خروجه، بحسب ثلاثة مساعدين.
 
 
وقال أحد الأشخاص إنّ ماهر الأسد طار بطائرة هليكوبتر إلى العراق، ومن ثمّ إلى روسيا. (رصد لبنان 24)
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2024-12-13
15:59 | 2024-12-13
15:44 | 2024-12-13
15:37 | 2024-12-13
15:19 | 2024-12-13
15:04 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24