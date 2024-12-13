أسعار الكهرباء في ألمانيا ترتفع إلى مستوى تاريخي

ارتفعت أسعار الكهرباء في ألمانيا إلى مستوى قياسي تاريخي، حيث بلغ سعر الميغاواط في الساعة 936 يورو، وفقا لما ذكرته صحيفة "هاندلسبلات".



وعزا خبراء ارتفاع أسعار الكهرباء للطقس وللرياح القوية الأمر الذي لا يسمح لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعمل بكامل طاقتها. (روسيا اليوم)

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