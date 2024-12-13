وسط ضغوط كبيرة... أعضاء "الليكود" يدعمون اتفاق غزة علنا

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كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، عن دعم علني غير مسبوق من أعضاء وقيادات حزب الليكود الذي ينتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بهدف المضي قدما نحو اتفاق بشأن قضية الرهائن في غزة.وأوضحت القناة أن بيني بيتون رئيس بلدية ديمونا، يقود حملة لدعم نتنياهو، تتضمن جمع توقيعات من أعضاء بارزين في الحزب، في إطار الجهود لاستعادة الرهائن.وأشارت تقارير إلى أن هذا الدعم يأتي في سياق ضغوط كبيرة يواجهها نتنياهو من شركائه في الائتلاف الحاكم، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذين يعارضون أي مفاوضات مع حركة حماس لإنهاء الحرب.