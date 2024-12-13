Advertisement

عربي-دولي

وسط ضغوط كبيرة... أعضاء "الليكود" يدعمون اتفاق غزة علنا

Lebanon 24
13-12-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1292295-638696989387914952.jpeg
Doc-P-1292295-638696989387914952.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، عن دعم علني غير مسبوق من أعضاء وقيادات حزب الليكود الذي ينتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بهدف المضي قدما نحو اتفاق بشأن قضية الرهائن في غزة.

وأوضحت القناة أن بيني بيتون رئيس بلدية ديمونا، يقود حملة لدعم نتنياهو، تتضمن جمع توقيعات من أعضاء بارزين في الحزب، في إطار الجهود لاستعادة الرهائن.
Advertisement

وأشارت تقارير إلى أن هذا الدعم يأتي في سياق ضغوط كبيرة يواجهها نتنياهو من شركائه في الائتلاف الحاكم، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذين يعارضون أي مفاوضات مع حركة حماس لإنهاء الحرب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2024-12-13
15:59 | 2024-12-13
15:44 | 2024-12-13
15:37 | 2024-12-13
15:19 | 2024-12-13
15:04 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24