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عربي-دولي

محرّرون من سجون الأسد عادوا إليها من جديد.. وهذا ما كشفوه

Lebanon 24
13-12-2024 | 08:27
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عاد عدد من المعتقلين السوريين الذين تمّ تحريرهم بعد سقوط نظام بشار الأسد إلى السجون من جديد للحديث عن التعذيب والترهيب الذي عاشوه خلال فترة السجن.

ومن بين هؤلاء السجناء باسم فايز الذي وقف في سجن في دمشق اعتاد زملاؤه النزلاء به أن يطلقوا عليه "مهجع الموت" أو "عنبر الموت" وهو لا يصدق أن النظام الذي أساء معاملته لفترة طويلة قد سقط وأن معاناته انتهت.
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وقال فايز بينما كان يتفقد مع نزيل آخر حصل على حريته ويدعى محمد حنانيا السجن الذي لم يجدا فيه أي رأفة من الحراس: "جيت اليوم بس لحتى أشوف إنه عن جد دوام الحال من المحال".

وقال حنانيا: "كل يوم بهل الغرفة الي كان اسمها حديد واحد، مهجع الموت، كان يموت من واحد لـ3 بني آدمين".

وأضاف: "الشاويش كان هذا لما ما ينقص عنده حدا ما يموت حدا من الضعف هو يقتله. يطلعه عالتواليتات ويضربهم بكعب الكندرة على راسه".

في زنزانة أخرى وقف فايز بجانب سلم أزرق صدئ ووصف كيف كان يتم تعصيب عينيه وإجباره على صعود درجات السلم قبل أن يركل الحارس السلم ويتركه معلقا من ذراعيه المقيدتين خلف ظهره في السقف لتعذيبه.

وقال: "كتافي يتمزعوا وما أحسن أحكي ولا كلمة. ما حدا بيحسن يتحمل أكثر من خمس دقايق عشر دقايق". (سكاي نيوز)
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