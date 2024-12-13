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عربي-دولي

الحشد الشعبي العراقي: لأخذ العبر مما حصل في دول الجوار

Lebanon 24
13-12-2024 | 09:19
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قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، الجمعة، إن العراق يتحسب لأي تحديات تهدد مكاسب النصر على الإرهاب، مشيرا إلى أن ما حدث في سوريا "يمثل درسا مهما للمنطقة".

وأضاف الفياض خلال كلمة ألقاها في الملتقى الأمني لشيوخ ووجهاء محافظة الأنبار، أن "نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط يشكل تهديدا خطيرا".
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وأكد أن العراق لم يتدخل في الشؤون السورية أو أي دولة أخرى، مشددا على أن هذا النهج يمثل سياسة ثابتة للحكومة العراقية.

وأشار الفياض إلى أن احتلال هضبة الجولان من قبل إسرائيل مجددا في ظل غياب جيش سوري قوي، يعكس الوضع الصعب الذي تعانيه سوريا.

وأضاف أن أهالي الأنبار يدركون تماما معاناة حقبة تنظيم "داعش" وما خلفته من أزمات.

وقال الفياض إن القوات الأمنية العراقية أصبحت في وضع أفضل بكثير مقارنة بما كانت عليه في عام 2014، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي "بات قوة وطنية كبيرة تمثل كل العراقيين وتتصدى لأي تهديدات تواجه البلاد".

وأضاف :"علينا الاستعداد وأخذ العبر مما حصل في دول الجوار وما حصل في العراق عام 2014".
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