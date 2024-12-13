مقتل تلميذة داخل مدرسة... هكذا قتلتها زميلتها

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تُوفيت التلميذة المصرية صباح وليد البالغة من العمر 14 عاماً، متأثرة بإصابتها، بعدما دفعتها زميلتها بقوّة لتصطدم رأسها بجسم صلب داخل المدرسة.وتبيّن أن التلميذة كانت تُعاني بشكل متكرر من التنمر والإيذاء النفسي من زميلتها.وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة المتهمة أسبوعاً داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية لاستكمال التحقيق. (العربية)