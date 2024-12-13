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عربي-دولي

مقتل تلميذة داخل مدرسة... هكذا قتلتها زميلتها

Lebanon 24
13-12-2024 | 10:00
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تُوفيت التلميذة المصرية صباح وليد البالغة من العمر 14 عاماً، متأثرة بإصابتها، بعدما دفعتها زميلتها بقوّة لتصطدم رأسها بجسم صلب داخل المدرسة.

وتبيّن أن التلميذة كانت تُعاني بشكل متكرر من التنمر والإيذاء النفسي من زميلتها.
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وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة المتهمة أسبوعاً داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية لاستكمال التحقيق. (العربية)

عربي-دولي

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