بلينكن: واشنطن ستمنع عودة "داعش"

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، بأن واشنطن ستمنع عودة تنظيم داعش، مجددا التزام الولايات المتحدة بأمن العراق.



Advertisement

بدوره شدد السوداني على ضرورة تمثيل كل مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد لضمان تعزيز استقرارها، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.



وأكد السوداني أن "العراق ينتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا". وقال بلينكن في تصريحات أعقبت اجتماعه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد، إن "لا أحد يعرف أكثر من العراق أهمية منع عودة الإرهاب إلى سوريا"، مؤكدا أن واشنطن "ملتزمة بالعمل مع العراق على الأمن وتعمل دائما من أجل سيادة العراق، لضمان تعزيزها وصونها".بدوره شدد السوداني على ضرورة تمثيل كل مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد لضمان تعزيز استقرارها، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.وأكد السوداني أن "العراق ينتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا".



وكان بلينكن قد وصل لبغداد اليوم الجمعة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا لإجراء محادثات حول مستقبل سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. (الحرة)