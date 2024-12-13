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عربي-دولي

تصريح مثير للجدل.. هذا ما فعلته تركيا أثناء مهاجمة المعارضة لـ "الأسد"

Lebanon 24
13-12-2024 | 14:49
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أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في تصريح أثار الجدل اليوم الجمعة، أن "أنقره أقنعت موسكو وطهران بعدم التدخل عسكريا لدعم بشار الأسد عندما هاجمت المعارضة قواته".

وأكد أن "تركيا تأمل في حكومة سورية موحدة"، مشييراً إلى إن "عدد السوريين العائدين إلى بلادهم سيرتفع تدريجيا مع استقرار الأوضاع في سوريا".
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وتعهد وزير الخارجية التركي بفتح سفارة بلاده في سوريا غدا السبت.
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