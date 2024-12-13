تصريح مثير للجدل.. هذا ما فعلته تركيا أثناء مهاجمة المعارضة لـ "الأسد"

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وأكد أن "تركيا تأمل في حكومة سورية موحدة"، مشييراً إلى إن "عدد السوريين العائدين إلى بلادهم سيرتفع تدريجيا مع استقرار الأوضاع في سوريا".وتعهد وزير الخارجية التركي بفتح سفارة بلاده في سوريا غدا السبت.