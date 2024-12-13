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عربي-دولي

كلام مفاجئ.. ماذا قال إردوغان عن الرقة وحلب وإدلب ودمشق؟

Lebanon 24
13-12-2024 | 15:37
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شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، على موقف بلاده الداعم للاجئين السوريين خلال خطابه في المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية سكاريا، موجها انتقادات حادة للمعارضين لوجود السوريين في تركيا.
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وأعلن إردوغان أن "هذا الشعب التركي أنصار، والسوريون مهاجرون. لن نقوم بطردهم من هذا البلد أبدا، وسنظل ندعمهم"، مهاجماً التساؤلات المتعلقة بوجود تركيا في سوريا.

وإعتبر أنها تنم عن "جهل بالتاريخ أو تعصب أيديولوجي"، حسب تعبيره.

وقال إردوغان: "لو كانت نتائج الحرب العالمية الأولى مختلفة، لكانت مدن مثل الرقة وحلب وإدلب ودمشق جزءا من وطننا تماما كمدن عنتاب وأورفة وهاتاي".

أضاف "بدأ السوريون الذين لديهم منازل أو عائلات هناك بالعودة تدريجيا، وسنعمل بإذن الله على تطهير ما تبقى من الأراضي السورية من التنظيمات الإرهابية"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردي. (الحرة) 
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