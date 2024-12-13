كلام مفاجئ.. ماذا قال إردوغان عن الرقة وحلب وإدلب ودمشق؟

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وأعلن إردوغان أن "هذا الشعب التركي أنصار، والسوريون مهاجرون. لن نقوم بطردهم من هذا البلد أبدا، وسنظل ندعمهم"، مهاجماً التساؤلات المتعلقة بوجود تركيا في سوريا.وإعتبر أنها تنم عن "جهل بالتاريخ أو تعصب أيديولوجي"، حسب تعبيره.وقال إردوغان: "لو كانت نتائج الحرب العالمية الأولى مختلفة، لكانت مدن مثل الرقة وحلب وإدلب ودمشق جزءا من وطننا تماما كمدن عنتاب وأورفة وهاتاي".أضاف "بدأ السوريون الذين لديهم منازل أو عائلات هناك بالعودة تدريجيا، وسنعمل بإذن الله على تطهير ما تبقى من الأراضي السورية من التنظيمات الإرهابية"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردي. (الحرة)