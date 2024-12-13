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عربي-دولي

الساعات الأخيرة.. هكذا هرب مسؤولون في نظام الأسد من سوريا

Lebanon 24
13-12-2024 | 15:59
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كشف مسؤول في الفصائل السورية المعارضة تفاصيل الساعات الأخيرة لهروب مسؤولين في نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من البلاد قبل وصول المعارضة إلى دمشق.

وأكد نائب قائد اللواء المسؤول عن مطار دمشق، عمر قناة، لـ"الجزيرة"، أن بشار الأسد لم يكن من بين الهاربين عبر المطار، مشيراً إلى أن تشويش نظام الملاحة أدى لإظهار أن طائرة يعتقد أنها لبشار الأسد سقطت.
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وتابع: "نعتقد أن الرئيس المخلوع استخدم طيرانا روسيا، وهناك جهود استخبارية تقف وراءها روسيا يعتقد أنها تسببت بهذا التشويش".

وذكر أن "الشخصيات الهاربة من المطار شملت مسؤولين في القوات الجوية، وأن وزير الدفاع وقائد قوات الجو في النظام السابق هربا من المطار قبل وصول المعارضة". (إرم نيوز)
 
 
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