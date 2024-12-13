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شهداء وجرحى.. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف غزة لليوم 434

Lebanon 24
13-12-2024 | 16:00
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يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم 434 على التوالي حربه المدمرة وقصفه لقطاع غزة مخلفا شهداء ومصابين ودمارا وخرابا كبيرين.

وفي محافظة غزة، اصيب شخصين في قصف استهدف منزلا لعائلة عودة في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة.
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ووقع شهداء وجرحى في قصف استهدف منزلا لعائلة رشيد في حي الزيتون وسط قطاع غزة.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية محيط مسجد الإيمان بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة ادّت إلى استشهاد فلسطيني. 

وألقت طائرات "الكواد كابتر" قنابل على محيط ديوان أبو شريعة ومحيط مسجد الاستجابة في حي الصبرة، واستشهد ثلاثة وأصيب خمسة في قصف استهدف عددا من الفلسطينيين في شارع النصر غرب مدينة غزة.

أيضاً، استشهد المصور شادي السلفيتي بقصف على المدينة .

بالإضافة إلى ذلك، وقع خمسة شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة. (روسيا اليوم)



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