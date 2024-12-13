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عربي-دولي

لم يُبلغ شقيقه بخطته وتخلى عن أقاربه.. تفاصيل مفاجئة تكشف عن هروب "الأسد"

Lebanon 24
13-12-2024 | 16:33
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نقلت "رويترز" عن ثلاثة مساعدين للأسد قولهم، إن الرئيس السابق بشار لم يبلغ شقيقه الأصغر ماهر الذي يشغل منصب قائد الفرقة الرابعة في الجيش، بخطة هروبه من سوريا.

وقال أحد المساعدين، إن ماهر غادر سوريا بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا.
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ووفقا لمصدر سوري ومسؤول أمني لبناني، ترك الأسد ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف عندما سقطت دمشق في أيدي الفصائل المسلحة.

وحاول الاثنان الفرار بسيارة إلى لبنان إلا أنهما تعرضا لكمين في الطريق نصبه مقاتلو الفصائل المعارضة الذين أطلقوا النار فقتل إيهاب وأصيب إياد.

وبحسب رويترز، أكد الأسد، قبل ساعات من هروبه إلى موسكو، لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في اجتماع عُقد بوزارة الدفاع يوم السبت، أن الدعم العسكري الروسي في الطريق، وحث القوات البرية على الصمود، وفقا لما ذكره قائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته.

ولم يكن الموظفون المدنيون على علم بشيء أيضا، فقد قال مساعد من دائرته المقربة إن الأسد أبلغ مدير مكتبه يوم السبت، بعد انتهاء عمله، بأنه سيعود إلى المنزل، لكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار.

وأضاف المساعد أن الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان، وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له.

وعندما وصلت شعبان لمنزله، لم يكن هناك أحد. (سكاي نيوز) 
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