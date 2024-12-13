لبحث كيفية دعم الانتقال السياسي في سوريا.. اجتماعات عربية ودولية بالأردن

يستضيف الأردن، اليوم السبت، اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا بمشاركة كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.



وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254.

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من جهته، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إن التحديات أمام ملف استقرار سوريا كثيرة، بعد سقوط نظام الأسد.



وقال متحدث باسم غير بيدرسون إن الوضع لا يزال متقلباً للغاية، في سوريا، مضيفاً أن سوريا لديها فرص كبيرة للغاية بمخاطر كبيرة أيضاً، لافتا إلى أنه لا يزال هناك بعض القضايا التي تتعلق بالنظام والأمن في دمشق يجب النظر إليها. (العربية)