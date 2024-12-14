زيلينسكي يدعو للتحرك ضد بوتين.. ومسيرات أوكرانيا تهاجم منشأة وقود وسط روسيا

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قال حاكم منطقة أوريول بوسط روسيا أندريه كليتشكوف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في المنطقة مما أدى إلى اندلاع حريق وتهشم نوافذ عدد من المنازل. يوم جديد من الاقتتال العنيف تشهده، السبت، الجبهات الروسية الأوكرانية، فيما دعا الرئيس الأوكراني الغرب إلى التحرك ضد ما وصفه بـ"إرهاب" روسيا في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما موسكو على بلاده.قال حاكم منطقة أوريول بوسط روسيا أندريه كليتشكوف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في المنطقة مما أدى إلى اندلاع حريق وتهشم نوافذ عدد من المنازل.

وأضاف كليتشكوف في رسالة على تطبيق "تليغرام" أن "هجوما كبيرا" على موقع للبنية التحتية تسبب في اشتعال الوقود. وتابع أن شظايا من طائرات مسيرة جرى إسقاطها أدت إلى تحطم نوافذ منازل.



وأظهر مقطع مصور نشرته مدونات عسكرية أوكرانية حريقا مشتعلا فيما وصف بأنه منشأة لتخزين الوقود.



ووردت أنباء عن هجمات بطائرات مسيرة في مناطق روسية أخرى.



وقال فلاديمير كوندراتييف، حاكم منطقة كراسنودار، إن الدفاعات الجوية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية في عدة مناطق إلى الجنوب والشرق من أوكرانيا. وقال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك إن الدفاعات الجوية دمرت سبع طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وفي منطقة بيلغورود الروسية، التي كثيرا ما تستهدفها القوات الأوكرانية على الحدود الشمالية الشرقية، قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن القوات الأوكرانية هاجمت قريتين، مما أدى إلى إصابة أحد السكان وإشعال حريق في منزل تم إخماده سريعا.



هذا ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائي، الجمعة، بالفيديو إنه من الضروري اتخاذ خطوات توضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "إرهابه لن ينجح".