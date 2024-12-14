Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يدعو للتحرك ضد بوتين.. ومسيرات أوكرانيا تهاجم منشأة وقود وسط روسيا

Lebanon 24
14-12-2024 | 01:35
A-
A+
Doc-P-1292504-638697622386424968.jpg
Doc-P-1292504-638697622386424968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يوم جديد من الاقتتال العنيف تشهده، السبت، الجبهات الروسية الأوكرانية، فيما دعا الرئيس الأوكراني الغرب إلى التحرك ضد ما وصفه بـ"إرهاب" روسيا في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما موسكو على بلاده.
Advertisement

قال حاكم منطقة أوريول بوسط روسيا أندريه كليتشكوف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في المنطقة مما أدى إلى اندلاع حريق وتهشم نوافذ عدد من المنازل.
وأضاف كليتشكوف في رسالة على تطبيق "تليغرام" أن "هجوما كبيرا" على موقع للبنية التحتية تسبب في اشتعال الوقود. وتابع أن شظايا من طائرات مسيرة جرى إسقاطها أدت إلى تحطم نوافذ منازل.

وأظهر مقطع مصور نشرته مدونات عسكرية أوكرانية حريقا مشتعلا فيما وصف بأنه منشأة لتخزين الوقود.

ووردت أنباء عن هجمات بطائرات مسيرة في مناطق روسية أخرى.

وقال فلاديمير كوندراتييف، حاكم منطقة كراسنودار، إن الدفاعات الجوية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية في عدة مناطق إلى الجنوب والشرق من أوكرانيا. وقال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك إن الدفاعات الجوية دمرت سبع طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.
وفي منطقة بيلغورود الروسية، التي كثيرا ما تستهدفها القوات الأوكرانية على الحدود الشمالية الشرقية، قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن القوات الأوكرانية هاجمت قريتين، مما أدى إلى إصابة أحد السكان وإشعال حريق في منزل تم إخماده سريعا.

هذا ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي، الجمعة، بالفيديو إنه من الضروري اتخاذ خطوات توضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "إرهابه لن ينجح".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:33 | 2024-12-14
05:27 | 2024-12-14
05:14 | 2024-12-14
05:10 | 2024-12-14
04:53 | 2024-12-14
04:04 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24