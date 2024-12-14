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مدفيديف: خياران أمام أوكرانيا.. إما معنا أو الاختفاء من الخريطة!

Lebanon 24
14-12-2024 | 03:41
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قال ديميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن أوكرانيا تواجه خيارين: إما أن تكون مع روسيا أو تختفي تماما من خريطة العالم.

وجاء تصريح مدفيديف في مقالة منشورة له في "مجلة الشؤون الدولية" جاء فيها: لكي لا تختفي أوكرانيا من خريطة العالم، فيتعين عليها أن تعمل على تهدئة كبرياء "الاختلاف والتفوق" و"طرد شياطين الأكرنة السياسية.
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وأضاف بالقول: "اليوم، تواجه أوكرانيا خيارين لا ثالث لهما: إما أن تكون مع روسيا أو تختفي تماما من خريطة العالم".

لكن وفي الوقت نفسه، بحسب مدفيديف، "لا يطلب أحد من الأوكرانيين التضحية لا بالروح ولا بالجسد من أجل حريتهم، بل بكل بساطة يجب عليهم تهدئة كبرياء الاختلاف والتفوق، والتخلي عن معارضة كل ما هو روسي وطرد شياطين الأكرنة السياسية".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أكد، خلال لقاء جمعه مع مدفيديف في بكين يوم الخميس، أن بلاده ستواصل العمل المشترك مع المجتمع الدولي لتهيئة الظروف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
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