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من بينها مطار ومعهد علمي.. هذه حصيلة الضربات الإسرائيلية على سوريا

Lebanon 24
14-12-2024 | 04:53
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أدت الضربات الإسرائيلية على سوريا إلى تدمير معهد علمي ومعمل لسكب المعادن في البحوث العلمية في برزة بريف دمشق.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مطار الناصرية العسكري 17 كيلومتر شرق مدينة النبك في ريف دمشق الشمالي.
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كما دمر الطيران الإسرائيلي مستودعات صواريخ سكود البالستية وراجمات حديثة قرب القسطل في منطقة القلمون في ريف دمشق.

وبلغ عدد الضربات الجوية الإسرائيلية 17 نفذت عبر 4 جولات من القصف طالت مواقع عسكرية لقوات النظام السابق في إطار تدمير ما تبقى من قدرات الجيش السوري.

وأشار المرصد السوري، أمس الجمعة، إلى أن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت قاعدة صواريخ في قمة جبل قاسيون بدمشق، ومطار خلخلة في ريف السويداء، ومعامل الدفاع والبحوث في مصياف بريف حماة الغربي.

وجاءت الغارات بعد غارات مماثلة طالت 6 مواقع عسكرية في ريفي دمشق والسويداء.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 182 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 156 منها جوية و 26 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 334 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.(سكاي نيوز)





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