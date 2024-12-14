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عربي-دولي

ماهر الأسد... ما كان دوره في تجارة المخدرات؟

Lebanon 24
14-12-2024 | 05:10
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كشفت معلومات جديدة حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن هيمنة "الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على تجارة المخدرات في سوريا قبل سقوط النظام السابق.
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وأكدت المصادر أن ماهر الأسد أشرف بشكل شخصي على كل معامل تصنيع المخدرات، بما في ذلك المصانع التي لم تكن تحت سيطرته المباشرة، والتي كانت تُجبر على دفع إتاوات مالية كبيرة لصالحه.

وتركزت المعامل في ريف حمص واللاذقية وطرطوس، وكان يديرها أفراد من عائلة الأسد، مع مشاركة محدودة من شخصيات من خارج العائلة.
 
وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تجارة المخدرات كانت سابقا تحت إشراف مباشر من حزب الله، الذي استخدمها كأحد مصادر تمويله الأساسية، إلا أن خلافات حادة نشأت بين الحزب والفرقة الرابعة، ما أدى إلى هيمنة الأخيرة على تجارة المخدرات وإقصاء الحزب تماماً عن المعادلة.

وتولى أمن الفرقة الرابعة الترويج الداخلي للمخدرات وضمان وصولها إلى الأسواق المحلية، بينما كانت المعامل في الساحل السوري، خصوصاً طرطوس واللاذقية، محاور رئيسية لتصنيع الكبتاغون.

وامتدت هذه التجارة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ما عزز شبكة نفوذ اقتصادية وسياسية لعائلة الأسد ومكنها من بناء نظام اقتصادي غير شرعي قائم على تجارة المخدرات.

ومع سقوط النظام السابق، برزت ملامح هذه الشبكة العالمية التي لم تقتصر آثارها على الداخل السوري، بل امتدت إلى دول عربية وأوروبية. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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