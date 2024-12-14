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عربي-دولي

يطلّ على لبنان... لماذا سيطرت إسرائيل على جبل الشيخ في سوريا؟

Lebanon 24
14-12-2024 | 07:45
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ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ إسرئيل لم تضيع أي وقت بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد لقصف كل الأصول العسكرية السورية التي أرادت إبعادها عن أيدي الفصائل المسلحة.

ولكن الاستيلاء على أعلى قمة في سوريا، قمة جبل الشيخ، ربما يكون من بين الجوائز الأكثر ديمومة لإسرائيل، رغم إصرار المسؤولين الإسرائيليين على أن احتلالها مؤقت.
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وقال إفرايم إنبار، مدير معهد القدس للاستراتيجية والأمن: "هذا هو أعلى مكان في المنطقة، يطل على لبنان، وعلى سوريا، وعلى إسرائيل. وهو أمر بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية".

وبحسب شبكة "سي إن إن"، في ورقة أكاديمية نُشرت في عام 2011، كتب عن المزايا العديدة التي يقدمها جبل الشيخ، فهو يتيح استخدام المراقبة الإلكترونية في عمق الأراضي السورية، مما يمنح إسرائيل القدرة على الإنذار المبكر في حالة وقوع هجوم وشيك.
وهذه القمة تبعد عن دمشق 35 كيلومتراً، وهذا يعني أن السيطرة على سفوحها السورية التي أصبحت الآن في أيدي الجيش الإسرائيلي تضع العاصمة السورية في مرمى المدافع. (سكاي نيوز)
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