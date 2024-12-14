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عربي-دولي

أثار الهلع... نمر كان يتجوّل في شوارع بلدٍ عربيّ والشرطة قتلته

Lebanon 24
14-12-2024 | 09:01
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أظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نمرا يتجول في منطقة الشيحية من محافظة صفاقس في تونس، بعد فراره من صاحبه، قبل أن تتدخل الشرطة لقنصه.

وأظهر المقطع المصور، نمرا أبيض يتجول حرا طليقا في حي سكني، حيث بدا وأنه يعاني من كسر في رجله.
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وبحسب ما هو متداول، فإن هذا النمر تم تهريبه من ليبيا، وحصل عليه أحد الأشخاص، ليقوم بتربيته في منزله والاهتمام به وعلاجه من الإصابة التي لحقت برجله، لكن فراره منه أثار حالة هلع وذعر لدى المواطنين، فقدموا شكاوى إلى قوى الأمن، لتتدخل وتقوم بتطويق المكان وقنصه، حفاظا على سلامة السكان. (العربية)

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