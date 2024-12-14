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إنتخاب لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيساً لجورجيا

Lebanon 24
14-12-2024 | 09:27
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انتخب المرشح من حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، ميخائيل كافيلاشفيلي، الرئيس السادس لجورجيا.

وصوّت 224 عضواً من الهيئة الانتخابية المكوّنة من 300 لصالح كافيلاشفيلي. وكان بحاجة للحصول على ثلثي الأصوات فقط للفوز من الجولة الأولى.
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وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جيورجي كالانداريشفيلي أنّ الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم والتي قاطعتها المعارضة، انتخبت ميخائيل كافيلاشفيلي بـ224 صوتا كرئيس جديد للبلاد لمدة خمس سنوات. (العربية)
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