أردوغان: حزب البعث أصبح من الماضي

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له خلال المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب العدالة والتنمية في ولاية أرزوروم في أقصى الشرق التركي، إن تركيا أصبحت دولة تتحكم بمفاتيح المنطقة.وأضاف: من الآن، أغلق تاريخ حزب البعث العربي الإشتراكي، وأصبح من الماضي. (روسيا اليوم)