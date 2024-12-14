ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 195 جراء الإبادة الإسرائيلية بغزة

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أعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، السبت، ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 195، منذ بدء إسرائيل الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول 2023.وقال المنتدى (منظمة غير حكومية)، في بيان: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 195، بعد استشهاد الصحفي محمد بعلوشة مراسل قناة المشهد (لبنانية خاصة)، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة".وأضاف: "على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم، قضى الصحفي بعلوشة إثر قصف إسرائيلي غادر"، دون تفاصيل أخرى.واستنكر المنتدى "الصمت الدولي والعجز عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وضمان تمكينهم من أداء واجبهم المهني، وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".