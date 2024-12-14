إعلان النفير العام في الساحل السوريّ... ما الذي جرى هناك؟

أفادت مصادر سوريّة عن مقتل 15 عنصراً من "هيئة تحرير الشام" في كمين نفّذه مسلحون في قرية المزيرعة في ريف اللاذقية.

وفي هذا السياق، أشارت "سكاي نيوز" إلى إعلان النفير العام في عموم الساحل السوري عقب مقتل عناصر من "هيئة تحرير الشام".