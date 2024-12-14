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عربي-دولي
إعلان النفير العام في الساحل السوريّ... ما الذي جرى هناك؟
Lebanon 24
14-12-2024
|
10:33
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أفادت مصادر سوريّة عن مقتل 15 عنصراً من "هيئة تحرير الشام" في كمين نفّذه مسلحون في قرية المزيرعة في ريف اللاذقية.
وفي هذا السياق، أشارت "سكاي نيوز" إلى إعلان النفير العام في عموم الساحل السوري عقب مقتل عناصر من "هيئة تحرير الشام".
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اللاذقية
هيئة تحرير الشام
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