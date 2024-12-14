الجولاني يكشف.. هل سيترشح لمنصب رئاسة الجمهورية السورية؟

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قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بأنه سيترشح لمنصب رئاسة الجمهورية السورية إذا طلب منه المواطنون أو المحيطون به ذلك، مشيراً إلى أن السلطة في سوريا ستكون متسقة مع نفسها ومع الحالة التاريخية التي مرت بها البلاد.وأضاف الشرع أن التوجه المقبل يشمل تشكيل مجالس تعمل على إعادة النظر في الدستور من خلال لجنة متخصصة تضم خبراء مستقلين، لضمان أن المبادئ الدستورية الجديدة تتماشى مع ما مرت به المنطقة.وأكد الشرع أن الهدف الأساسي يتمثل في بناء دولة قائمة على المؤسسات وحكم القانون، مشدداً على أهمية ترسيخ هذا النهج لضمان استقرار سوريا في المرحلة المقبلة.