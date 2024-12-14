أول تعليق لجورج وسوف بعد "سقوط الأسد".. ورسالة إلى سوريا

نشر الفنان السوري جورج وسوف الملقب بـ"سلطان الطرب" منشوراً عبر حسابه على منصة "إكس"، وجاء فيه: "أتمنى لسوريا وطني مستقبلاً مشرقاً جامعاً تسوده المحبة والإستقرار والإزدهار، مستقبلاً يليق بشعبها الغالي".
وهذا المنشور لوسوف هو الأول بعد إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فجر الأحد الماضي، وذلك من قبل قوى المعارضة السورية.
واشتُهر وسوف بحبه للأسد كما أنه التقى به مرات عدة في زيارات علنية.
وإثر وفاة الرئيس السابق حافظ الأسد، قدّم وسوف أغنية في تلك المناسبة، وفيها: "رحل البطل والشمس غابت عالبلاد.. رحل الأسد والدنيا وقفتلو حداد".