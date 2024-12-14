بأعلام الإستقلال.. الطائرات السورية تستعدّ للعودة إلى العمل (فيديو)

الطائرات السورية تستعد للعودة للأجواء..
يعمل عدد من مهندسي وفنيي الصيانة في مطار دمشق الدولي لإعادة الطائرات المتوقفة للخدمة، بما فيها الطائرة التي تعرض لها أحد العابثين قبل عدة أيام.
كما تم تغيير العلم الموجود على هذه الطائرات والذي كان يستخدمه نظام بشار الأسد، وتم إستبداله… https://t.co/kwd8ZxBLV5 pic.twitter.com/qhjSgMxocp
— عشاق عالم الطيران (@AviationWG) December 14, 2024
الطائرات السورية تستعد للعودة للأجواء..
يعمل عدد من مهندسي وفنيي الصيانة في مطار دمشق الدولي لإعادة الطائرات المتوقفة للخدمة، بما فيها الطائرة التي تعرض لها أحد العابثين قبل عدة أيام.
كما تم تغيير العلم الموجود على هذه الطائرات والذي كان يستخدمه نظام بشار الأسد، وتم إستبداله… https://t.co/kwd8ZxBLV5 pic.twitter.com/qhjSgMxocp