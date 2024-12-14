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عربي-دولي

بأعلام الإستقلال.. الطائرات السورية تستعدّ للعودة إلى العمل (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2024 | 14:15
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أعلن مدير مطار دمشق أنّ المطار سيعاود عمله بدءًا من يوم الاربعاء المقبل.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل استعدادات لعودة تحليق الطيران السوري بعد توقفه نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد، شملت وضع علم الاستقلال عليها. 

وتظهر المقاطع المصورة على مواقع التواصل تغيير العلم الموجود على هذه الطائرات والذي كان يستخدمه نظام بشار الأسد، وتم استبداله بعلم الاستقلال الذي رفع لأول مرة عام 1932.

وكان مدير المطار أنيس فلوح  قد صرح في وقت سابق بأن المطار سيبدأ بتنفيذ رحلات داخلية أو رحلات تجريبية للتأكد من جاهزية العمليات قبل استئناف الرحلات الدولية.

 وبحسب إشعار الطيارين "NOTAM" الصادر من سلطات المطار، فإن جميع العمليات الجوية ستبقى متوقفة حتى يوم 18 كانون الاول. (ارم نيوز)
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