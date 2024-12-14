عن الانتشار في الجولان.. هذا ما قاله هاليفي

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قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارة أجراها في هضبة الجولان، أن إسرائيل لا تتدخل فيما يحدث في سوريا، مشيرا إلى أن الجيش انتشر في الجولان لمنع تموضع عناصر "إرهابية".وأجرى أمس الجمعة هاليفي تقييما للوضع وجولة ميدانية مع قائد القيادة الشمالية، وقائد الفرقة 210 وقادة آخرين من منتدى هيئة الأركان العامة.وقال للجنود خلال الجولة: "نحن هنا منذ حوالي أسبوع، والسبب الرئيسي هو أمن الدولة. نحن هنا لحماية الحدود في هضبة الجولان وشمالها وجبل الشيخ. كانت هناك دولة عدوة، لقد انهار جيشها، وهناك تهديد بوصول عناصر إرهابية إلى المنطقة، لذلك قمنا بخطوات استباقية لمنع تمركز العناصر الإرهابية، خاصة العناصر الإرهابية المتطرفة، بمحاذاة حدودنا".وأضاف: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا، وليست لدينا أية نية لإدارة شؤون سوريا. لكننا نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن مواطني إسرائيل هنا في البلدات الواقعة خلفنا في هضبة الجولان".وأكد أنه "نقوم بذلك باحترافية، وبطريقة صحيحة، وبحزم. أعتقد أن الاستعدادات على طول الحدود، من جبل الشيخ وحتى نقطة التقاء الحدود الإسرائيلية-السورية-الأردنية، هي استعدادات صحيحة وجيدة".وأضاف: "تأكدوا من إدخال الكثير من التعديلات. لديكم كل الدعم المطلوب من الجيشالإسرائيلي. هناك قوة عسكرية ممتازة هنا، تتضمن جنود احتياط، وجنود خدمة إلزامية، وألوية نظامية، ووحدات خاصة، بالإضافة إلى الدعم من هيئة الأركان العامة في جميع المجالات. استغلوا كل هذه الموارد بحكمة". (روسيا اليوم)