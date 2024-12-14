Advertisement

عربي-دولي

عن الانتشار في الجولان.. هذا ما قاله هاليفي

Lebanon 24
14-12-2024 | 14:32
A-
A+
Doc-P-1292841-638698089224378981.png
Doc-P-1292841-638698089224378981.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارة أجراها في هضبة الجولان، أن إسرائيل لا تتدخل فيما يحدث في سوريا، مشيرا إلى أن الجيش انتشر في الجولان لمنع تموضع عناصر "إرهابية".

وأجرى أمس الجمعة هاليفي تقييما للوضع وجولة ميدانية مع قائد القيادة الشمالية، وقائد الفرقة 210 وقادة آخرين من منتدى هيئة الأركان العامة.
Advertisement

وقال للجنود خلال الجولة: "نحن هنا منذ حوالي أسبوع، والسبب الرئيسي هو أمن الدولة. نحن هنا لحماية الحدود في هضبة الجولان وشمالها وجبل الشيخ. كانت هناك دولة عدوة، لقد انهار جيشها، وهناك تهديد بوصول عناصر إرهابية إلى المنطقة، لذلك قمنا بخطوات استباقية لمنع تمركز العناصر الإرهابية، خاصة العناصر الإرهابية المتطرفة، بمحاذاة حدودنا".

وأضاف: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا، وليست لدينا أية نية لإدارة شؤون سوريا. لكننا نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن مواطني إسرائيل هنا في البلدات الواقعة خلفنا في هضبة الجولان".

وأكد أنه "نقوم بذلك باحترافية، وبطريقة صحيحة، وبحزم. أعتقد أن الاستعدادات على طول الحدود، من جبل الشيخ وحتى نقطة التقاء الحدود الإسرائيلية-السورية-الأردنية، هي استعدادات صحيحة وجيدة".

وأضاف: "تأكدوا من إدخال الكثير من التعديلات. لديكم كل الدعم المطلوب من الجيشالإسرائيلي. هناك قوة عسكرية ممتازة هنا، تتضمن جنود احتياط، وجنود خدمة إلزامية، وألوية نظامية، ووحدات خاصة، بالإضافة إلى الدعم من هيئة الأركان العامة في جميع المجالات. استغلوا كل هذه الموارد بحكمة". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2024-12-14
16:56 | 2024-12-14
16:51 | 2024-12-14
16:42 | 2024-12-14
16:35 | 2024-12-14
16:22 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24