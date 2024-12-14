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ترامب يعين نونيس على رأس المجلس الاستشاري للاستخبارات

Lebanon 24
14-12-2024 | 15:11
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دوالد ترامب، السبت، تعيين الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، ديفين نونيس، رئيسا للمجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس.

وقال ترامب في تغريدة على المنصة إن نونيس سيستمر في إدراته للمجموعة إضافة إلى رئاسته للمجلس الذي يضم "مواطنين مرموقين" من خارج الحكومة الفيدرالية، بحسب تعبير ترامب.
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وأوضح ترامب أن ديفين سيعتمد على خبرته كرئيس سابق للجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ودوره الرئيسي في فضح "خدعة روسيا" لتزويدي بتقييمات مستقلة لفعالية وملاءمة أنشطة مجمع الاستخبارات الأميركي. (الحرة)
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