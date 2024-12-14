سقوط قتلى.. إطلاق نار في شمال فرنسا

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نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر أمنية، السبت، أن اثنين من رجال الأمن ومهاجرَين قُتلوا بإطلاق نار في لون بلاج بالقرب من مدينة دونكيرك الشمالية.وذكرت وسائل الإعلام أن رجلاً يبلغ من العمر 22 عاماً سلّم نفسه للسلطات القريبة بعد إطلاق النار، قائلاً إنه هو المهاجم وإنه قتل شخصاً خامساً ببلدة مجاورة في وقت سابق من اليوم.وعثرت السلطات على 3 أسلحة في سيارة الرجل، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.