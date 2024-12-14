في حادث أليم في إسبانيا.. مصرع مؤسس ومالك إمبراطورية "مانغو" للأزياء

لقي مؤسس ومالك إمبراطورية "مانغو" للأزياء إيزاك أنديتش (Isak Andic) المولود في إسطنبول، حتفه في حادث أليم بإسبانيا يوم السبت.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن رجل الأعمال (71 عاما) انزلق وسقط من جرف يبلغ ارتفاعه 150 مترا أثناء التنزه مع أقاربه في كهوف مونتسيرات بالقرب من برشلونة.



وأفادت صحيفة "إل بايس" بأن نجل أنديتش كان في مكان الحادث وتم استدعاء الشرطة حوالي الساعة الواحدة ظهرا وتم إرسال مروحية ووحدة جبلية متخصصة إلى مكان الحادث.



وقال توني رويز الرئيس التنفيذي لشركة "مانغو" في بيان: "رحيله يترك فراغا كبيرا ولكننا جميعا، بطريقة ما نمثل إرثه وشهادة على إنجازاته.. ومن واجبنا ضمان استمرار مانغو كمشروع كان إيزاك فخورا به". (روسيا اليوم)