Advertisement

عربي-دولي

في حادث أليم في إسبانيا.. مصرع مؤسس ومالك إمبراطورية "مانغو" للأزياء

Lebanon 24
14-12-2024 | 16:58
A-
A+
Doc-P-1292875-638698176505397217.png
Doc-P-1292875-638698176505397217.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقي مؤسس ومالك إمبراطورية "مانغو" للأزياء إيزاك أنديتش (Isak Andic) المولود في إسطنبول، حتفه في حادث أليم بإسبانيا يوم السبت.
 
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن رجل الأعمال (71 عاما) انزلق وسقط من جرف يبلغ ارتفاعه 150 مترا أثناء التنزه مع أقاربه في كهوف مونتسيرات بالقرب من برشلونة.

وأفادت صحيفة "إل بايس" بأن نجل أنديتش كان في مكان الحادث وتم استدعاء الشرطة حوالي الساعة الواحدة ظهرا وتم إرسال مروحية ووحدة جبلية متخصصة إلى مكان الحادث.

وقال توني رويز الرئيس التنفيذي لشركة "مانغو" في بيان: "رحيله يترك فراغا كبيرا ولكننا جميعا، بطريقة ما نمثل إرثه وشهادة على إنجازاته.. ومن واجبنا ضمان استمرار مانغو كمشروع كان إيزاك فخورا به". (روسيا اليوم)
Advertisement

عربي-دولي

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2024-12-14
16:51 | 2024-12-14
16:42 | 2024-12-14
16:35 | 2024-12-14
16:22 | 2024-12-14
16:00 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24