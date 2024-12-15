"أعين المعتقلين اقتلعت".. معلومات جديدة مروّعة عن طرق التعذيب في السجون السورية!

كشف المهندس المدني أسامة عثمان، أحد مهربي صور التعذيب من السجون السورية، أن العديد من الصور التي هربت من داخل السجون السورية عبر من عرف بـ "قيصر" وهو ضابط منشق تمكن من الفرار خلال الحرب بعدما وثق ما يجري داخل أقبية السجون من تعذيب للمعتقلين، كشفت عن أجساد جد هزيلة تكاد تشبه الهياكل العظمية للسجناء.

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وقال عثمان الذي ظلّ لسنوات متخفياً، رافضا الكشف عن هويته خلال عمله على جمع الشهادات والصور حول "معتقلات النظام السوري السابق"، شريك "قيصر" الشهير، في حديث لـ "العربية" إن تلك المشاهد، أكدت أن المعتقلين كانوا يتعرضون لعملية تجويع ممنهجة.



وأشار إلى أن بعض المعتقلين اقتلعت عيونهم من جحورها، مضيفاً أن بعض الصور أظهرت الدماء حول عيون السجناء، ما يعني أنهم كانوا أحياء حين اقتلعت، وقال: "فلك أن تتخيل كيف اقتلعت وما عانوه"، كاشفا أيضاً أن في حوزته صورا لأطفال قتلوا تعذيباً وبالرصاص في السجون.



هذا ودعا إلى ضرورة محاكمة الرئيس السابق بشار الأسد الذي رحل إلى روسيا مع عائلته داخل سوريا وبقانون سوري، مشددا على أنه أدار "مصنعاً للقتل وارتكب الفظائع".

يذكر أن أسامة الذي لقب على مدار السنوات الماضية بـ "سامي" حماية لهويته، وخوفاً من تعرضه وعائلته لأي أذى من النظام السوري، كان شارك مع قيصر الذي يعتبر الشاهد الملك على جرائم التعذيب في السجون في تهريب آلاف الصور التي وثقت أثار التعذيب على أجساد المعتقلين فضلا عن مواقع دفن الجثث.



وتمكن الرجلان من الفرار من سوريا خلال الحرب، حيث عملا على نشر تلك الصور والوثائق، ما أدى إلى صدور قانون أميركي عرف باسم "قيصر" وفرض عقوبات على نظام الأسد لتورطه في انتهاكات جسيمة وجرائم انسانية. (الحدث)