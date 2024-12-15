دولة أوروبية تحذر أعوان الأسد: إياكم الاختباء في بلادنا سنحاسبكم

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حذرت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزيرة الداخلية نانسي فيزر، جميع مؤيدي عائلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد التي كانت تحكم سوريا من محاولة الاختباء في ألمانيا.وقالت بيربوك، السياسية من حزب الخضر، في تصريح لصحيفة "بيلد أم زونتاج" اليوم الأحد: "أي شخص من جلادي الأسد يفكر في الفرار إلى بلادنا، أقول له بوضوح: سنحاسب جميع أعوان النظام بأقصى قوة للقانون على جرائمهم الفظيعة"، مشددة على الوكالات الأمنية والاستخباراتية الدولية التعاون بشكل وثيق في هذا الصدد.من جانبها، شددت فيزر على أن هناك فحوصات أمنية على جميع الحدود. وقالت: "نحن في غاية اليقظة. إذا حاول أعوان نظام الأسد الإرهابي الفرار إلى ألمانيا، يجب أن يعرفوا أنه ليس هناك دولة تطارد جرائمهم بقسوة مثلما نفعل. هذا يجب أن يردعهم عن محاولة القيام بذلك".وحول ما إذا كان يجب على نحو مليون لاجئ سوري في ألمانيا العودة إلى بلادهم، عارض رئيس نقابة فيردي العمالية في ألمانيا فرانك فيرنكه إعادة العمال الضروريين إلى سوريا. وقال: "سواء في الرعاية الصحية، أو في المستشفيات، أو في خدمات البريد والشحن، أو في العديد من المهن الأخرى. في كثير من الأماكن، يساعد هؤلاء الأشخاص الذين فروا من سوريا في استمرار العمل في هذا البلد".بدورها أوضحت رئيسة نقابة "آي جي ميتال" كريستيانه بينر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" أن البلاد تحتاج إلى العمالة الماهرة والقوى العاملة من الخارج. (العربية)