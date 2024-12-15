17
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دولة أوروبية تحذر أعوان الأسد: إياكم الاختباء في بلادنا سنحاسبكم
Lebanon 24
15-12-2024
|
00:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزيرة الداخلية نانسي فيزر، جميع مؤيدي عائلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد التي كانت تحكم سوريا من محاولة الاختباء في ألمانيا.
وقالت بيربوك، السياسية من حزب الخضر، في تصريح لصحيفة "بيلد أم زونتاج" اليوم الأحد: "أي شخص من جلادي الأسد يفكر في الفرار إلى بلادنا، أقول له بوضوح: سنحاسب جميع أعوان النظام بأقصى قوة للقانون على جرائمهم الفظيعة"، مشددة على الوكالات الأمنية والاستخباراتية الدولية التعاون بشكل وثيق في هذا الصدد.
Advertisement
من جانبها، شددت فيزر على أن هناك فحوصات أمنية على جميع الحدود. وقالت: "نحن في غاية اليقظة. إذا حاول أعوان نظام الأسد الإرهابي الفرار إلى ألمانيا، يجب أن يعرفوا أنه ليس هناك دولة تطارد جرائمهم بقسوة مثلما نفعل. هذا يجب أن يردعهم عن محاولة القيام بذلك".
وحول ما إذا كان يجب على نحو مليون لاجئ سوري في ألمانيا العودة إلى بلادهم، عارض رئيس نقابة فيردي العمالية في ألمانيا فرانك فيرنكه إعادة العمال الضروريين إلى سوريا. وقال: "سواء في الرعاية الصحية، أو في المستشفيات، أو في خدمات البريد والشحن، أو في العديد من المهن الأخرى. في كثير من الأماكن، يساعد هؤلاء الأشخاص الذين فروا من سوريا في استمرار العمل في هذا البلد".
بدورها أوضحت رئيسة نقابة "آي جي ميتال" كريستيانه بينر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" أن البلاد تحتاج إلى العمالة الماهرة والقوى العاملة من الخارج. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
Lebanon 24
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
07:52 | 2024-12-14
14/12/2024 07:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية: فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل في الرياض.. بدت كأنها نادين نسيب نجيم! (فيديو)
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية: فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل في الرياض.. بدت كأنها نادين نسيب نجيم! (فيديو)
03:22 | 2024-12-14
14/12/2024 03:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سجن سريّ تحت فندق... العثور على ملفات لمعتقلين لبنانيين في سوريا
Lebanon 24
سجن سريّ تحت فندق... العثور على ملفات لمعتقلين لبنانيين في سوريا
05:27 | 2024-12-14
14/12/2024 05:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
04:00 | 2024-12-14
14/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان النفير العام في الساحل السوريّ... ما الذي جرى هناك؟
Lebanon 24
إعلان النفير العام في الساحل السوريّ... ما الذي جرى هناك؟
10:33 | 2024-12-14
14/12/2024 10:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:43 | 2024-12-15
تحرك من زيلينسكي لمنع حدوث أزمة غذاء في سوريا
01:10 | 2024-12-15
الجولاني يُعلن: الأكراد جزء من الوطن وشركاء في سوريا القادمة
01:04 | 2024-12-15
خطرٌ يهدد آلاف السوريين العائدين إلى منازلهم.. تقرير يكشف ما هو!
00:05 | 2024-12-15
"أعين المعتقلين اقتلعت".. معلومات جديدة مروّعة عن طرق التعذيب في السجون السورية!
23:33 | 2024-12-14
مخاوف من سعي إسرائيل للتمسك بـ"حرية الحركة" في لبنان
16:58 | 2024-12-14
في حادث أليم في إسبانيا.. مصرع مؤسس ومالك إمبراطورية "مانغو" للأزياء
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
15/12/2024 09:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
15/12/2024 09:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
15/12/2024 09:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24