ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية أنه "قبل عقد من الزمان، كانت القوة العسكرية الروسية هي التي أنقذت حكم الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن تدخلت خلال ما بدا أنه حرب أهلية خاسرة حاول الأسد قمعها بالعنف.

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والآن، مع اقتراب قوات المتمردين من دمشق، قدمت موسكو للأسد طريق الهروب. ووفقًا لوكالة "بلومبرغ"، قام عملاء المخابرات الروسية بتدبير هروب الأسدإلى موسكو. وفي الواقع، لطالما كانت خيارات سفر الأسد محدودة.

وباعتباره منبوذاً على الساحة العالمية، كان من الواضح أن حليفيه الرئيسيين، روسيا وإيران، هما الدولتان اللتان قد يلجأ إليهما،ويشير المراقبون إلى أن الأسد اختار موسكو.

وقال ديفيد ليش، الخبير في الشؤون السورية في جامعة ترينيتي في تكساس: "إن بشار وعائلته علمانيون بشكل معلن، على الرغم من أنهم ينتمون إلى الطائفة العلوية، لذا فإن روسيا كانت تتمتع دائماً بجاذبية أكبر من إيران بهذا المعنى".

وبحسب الصحيفة، "من غير المرجح أيضاً أن تواجه روسيا ضغوطاً أو حوافز لتسليم الأسد إلى أولئك الذين يسعون إلى محاكمته. وقال ليش "في ذهن الأسد، يمكن لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين حماية أسرته بشكل أفضل". ووفقًا لليش، من المرجح أن تقدم روسيا رعاية طبية أفضل لزوجة الأسد، أسماء، التي تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم في أيار. وقد اتُهمت أسماء، هي التي ولدت ونشأت في بريطانيا، باستخدام تعليمها البريطاني والأسلوب الغربي لمحاولة إخفاء وحشية حملة زوجها على المعارضة".

وتابعت الصحيفة، "تعود علاقات روسيا مع عائلة الأسد إلى سبعينيات القرن العشرين عندما عزز والد الأسد، حافظ الأسد، مكانة سوريا في الدائرة السوفييتية. وفي عام 2015، تلقت العلاقة بين البلدين دفعة جديدة بعد تدخل بوتين في الحرب الأهلية السورية. وفي السنوات التي تلت ذلك، قضى أطفال الأسد عطلاتهم في معسكرات صيفية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وتم إرسال نجل الأسد الأكبر، حافظ، للدراسة في جامعة موسكو الحكومية المرموقة. وفي الوقت نفسه، اشترى أبناء العم المقربون وغيرهم من الأقارب ببطء عقارات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات في منطقة ناطحات السحاب المرموقة في موسكو. ولكن على الرغم من اعتماد سوريا المتزايد على موسكو، ظلت العلاقة الشخصية بين الأسد وبوتين باردة دائمًا".

وأضافت الصحيفة، "في حين يبدو أن بوتين نجح في تكوين صداقات حقيقية مع بعض زعماء العالم، وأبرزهم سيلفيو برلسكوني، إلا أنه لم يجعل الأسد مقرباً منه. بكل المقاييس، ظل الزعيمان حذرين من بعضهما البعض على مر السنين، حيث كانت موسكو تشعر بالإحباط في كثير من الأحيان بسبب ما اعتبرته رفض الأسد تقديم حتى أصغر التنازلات نحو إصلاح بلاده أو التعامل مع جماعات المعارضة. وعندما سقط الأسد، سارعت وسائل الإعلام الروسية والمسؤولون الحكوميون إلى إظهار الشجاعة، مؤكدين على الرواية القائلة بأن الأسد هو المسؤول عن هزيمته، ومع ذلك، أكد الكرملين أن إجلاء الأسد كان قرار بوتين الشخصي".

وبحسب الصحيفة، "قال دبلوماسي روسي سابق إن مقطع الفيديو الذي يظهر عملية قتل الزعيم الليبي معمر القذافي في الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في عام 2011 ترك انطباعا خطيرا لدى المسؤولين الروس وبوتين نفسه. وقال الدبلوماسي السابق: "حتى لو كان بوتين يكره الأسد، فإنه لن يسمح أبدا بأن يقتله المتمردون". وفي الواقع، من المتوقع أن يعيش الأسد حياة مريحة، طالما بقي بوتين في السلطة. وأصبحت موسكو ملاذاً لطاقم متنوع من الهاربين، بدءا من لاعب كرة القدم السابق في سبارتاك كوينسي بروميس إلى إدوارد سنودن والمدير التنفيذي السابق لشركة وايركارد الذي تحول إلى عميل في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يان مارساليك. لكن مصير الأسد يعكس بشكل وثيق مصير الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، الذي عاش في مسكن بملايين الدولارات في إحدى ضواحي موسكو النخبوية منذ الإطاحة به خلال ثورة ميدان عام 2014".

وتابعت الصحيفة، "على غرار مقاطع الفيديو التي أظهرت مواطنين أوكرانيين يتجولون في قصر يانوكوفيتش الفخم، المزين بالفنون وغيرها من الممتلكات الباذخة، ظهرت لقطات الأسبوع الماضي تظهر المتمردين السوريين وهم يتجولون في قصور الأسد، المليئة بالعشرات من السيارات الرياضية الفاخرة والحقائب ذات العلامات التجارية الفاخرة. من غير المرجح أن يعيش الأسد وعائلته أسلوب حياة عام وباهظ التكاليف في موسكو. بدلاً من ذلك، وتحت المراقبة المشددة من جانب ضباط الأمن الروس، فمن المحتمل أن يتم إخفاؤهم في عقار منعزل، بعيدًا عن أعين الجمهور".

وأضافت الصحيفة، "لكي يستمر في إقامته في روسيا، من المرجح أن يتمكن الأسد من الاستفادة من بعض ملياري دولار أميركي التي يُعتقد أنها مخبأة في كل أنحاء العالم في حسابات خارجية وشركات وهمية. من جانبها، ستلتزم موسكو الصمت بشأن ضيفها الجديد، وتتجنب تذكير العالم بأنها دعمت ثم استضافت زعيمًا تمكن من ارتكاب الخطيئة السياسية النهائية. ولم تنشر وسائل الإعلام الروسية الرسمية أي صور للأسد داخل البلاد حتى الآن، وهي إشارة واضحة إلى حرص موسكو على إبعاده عن عناوين الأخبار، في حين تبني علاقات مع الرجال الجدد المسؤولين عن سوريا. وقال ليش: "أعتقد أن بشار سيظل بعيداً عن الأضواء، ربما لبقية حياته. ولا أراه على الإطلاق يعود إلى الساحة السياسية في سوريا أو في أي مكان آخر".