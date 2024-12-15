بالأرقام.. تركيا تكشف عدد السوريين الذين عادوا إلى بلدهم بعد سقوط الأسد

كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الأحد، عن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم في الفترة بين 9 و13 كانون الأول الجاري، بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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وأوضح الوزير يرلي قايا في منشور عبر منصة إكس، أن 7 آلاف و621 سورياً عادوا إلى بلادهم خلال تلك الفترة.وقال إن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا "بشكل طوعي وآمن ومشرف ومنتظم خلال الأيام التي سبقت الإطاحة بنظام الأسد، كان 310 في 6 كانون الاول، و176 في 7 كانون الاول، و240 في 8 كانون الاول".وأضاف أنه "بعد تحرر سوريا، عاد 1259 سورياً في 9، و1669 في 10، و1293 في 11، و1553 في 12، و1847 في 13 في كانون الاول الجاري".وشدد يرلي قايا على أن تركيا تدير الهجرة "بمفهوم يحترم حقوق الإنسان وحرياته، ويلتزم بقيمنا الحضارية، ولا يمس النظام العام والأمن، وسنستمر في ذلك".وكان وزير الداخلية التركي قد أعلن الإثنين، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و936 ألف شخص. (روسيا اليوم)