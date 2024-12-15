الحرس الثوري: ما حدث في سوريا درس مرير

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً في سوريا وستدفن فيها، ولكن ذلك يتطلب وقتاً وجهداً كبيراً.



ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن اللواء حسين سلامي قال خلال خطاب ألقاه في مناسبة رسمية: "اليوم يرى الجميع كيف تشعل القوى الأجنبية النار في سوريا، وتهاجم الشعب مثل الذئاب الجائعة، فيقطع كل جزء من جسدها".

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وأكد قائد الحرس الثوري أن إسرائيل تسعى لاحتلال جنوب سوريا، في حين يحاول البعض احتلال شمالها، والآخر شرقها، في حين أن الشعب جماعة تائهة تواجه مستقبلاً غامضاً، وتابع "هذا درس مرير نتعلمه، لكن يجب أن نهتم بهذا الدرس العظيم إلى جانب الدروس االتي تعلمناها في فترة الدفاع المقدس" أثناء الحرب الإيرانية العراقية.