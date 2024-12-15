روسيا تسيطر على بلدات بمناطق استراتيجية في أوكرانيا

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أعلنت روسيا أن قواتها قد سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، في حين يتقدم جيشها باتجاه مدينتي بوكروفسك وكوراخوفي الاستراتيجيتين.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية أن قواتها "حررت" بلدة فيسيلي غاي جنوب كوراخوفي وبلدة بوشكين جنوب بوكروفسك في منطقة دونيتسك.وسرعت موسكو من وتيرة توغلها في هذه المناطق التي تٌستهدف بهجمات منذ أشهر عدة.وسيطرت على مساحة من الأراضي الأوكرانية في نوفمبر أكبر من المساحات التي استولت عليها في كل شهر منذ آذار 2022، على ما أظهر تسجيل لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات من معهد دراسات الحرب ومقره في الولايات المتحدة.من جهتها، أفادت القوات الأوكرانية المتمركزة في خورتيتسيا، الأحد، بوجود "مواجهات مضنية" مستمرة في محيط مدينة كوراخوفي وداخلها، فضلاً عن مدينة تشاسيف يار شمالاً، الواقعة على تلة والتي تتعرض لهجوم مكثف.وقال التجمع الأوكراني عبر تطبيق تليغرام: "الوضع معقد ويتغير باستمرار. قواتنا تنظم صفوفها حاليًا لتحسين وضعها التكتيكي".