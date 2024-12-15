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غارات أميركية بريطانية على الحديدة غرب اليمن

Lebanon 24
15-12-2024 | 08:28
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أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي"، اليوم الأحد، بأن غارات أميركية بريطانية استهدفت مديرية التحيتا بمدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن، وفق ما نقلت وسائل الإعلام.

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يذكر أن الحوثيون،  شنوا يوم الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية وصفوها بـ"النوعية استهدفت ثلاث سفن إمدادات أميركية بعد خروجها من ميناء جيبوتي"، وفق زعمهم. (العربية) 
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