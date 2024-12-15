غارات أميركية بريطانية على الحديدة غرب اليمن

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يذكر أن الحوثيون، شنوا يوم الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية وصفوها بـ"النوعية استهدفت ثلاث سفن إمدادات أميركية بعد خروجها من ميناء جيبوتي"، وفق زعمهم. (العربية)