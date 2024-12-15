خبر جديد عن مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت.. هذا ما فعلته إسرائيل

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وقدمت تل أبيب الاستئناف إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن قال نتنياهو يوم 27 تشرين الثاني الماضي إن إسرائيل ستستأنف القرار.وتم تقديم الاستئناف ضد مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو وغالانت الأسبوع الماضي، وتم نشر الإعلان أمس السبت، على الموقع الرسمي للمحكمة، وفق ما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وادعت إسرائيل في الاستئناف أن "المحكمة لا تتمتع بسلطة محاكمة الأطراف الإسرائيلية، لأن إسرائيل ليست عضوا فيها".وإعتبرت أن المحكمة "لم تلتزم بقواعدها الخاصة عندما أعلنت إصدار مذكرات الاعتقال دون سابق إنذار إلى دولة إسرائيل، كما هو مطلوب في إطار العملية الصحيحة لإصدار أوامر الاعتقال".وبعد تقديم الاستئناف، طلب المدعي العام في المحكمة كريم خان، تمديد موعد تقديم إجابته حتى 20 كانون الثاني بسبب عطلة عيد الميلاد.ومن المنتظر أن تعلن المحكمة في الأيام المقبلة ما إذا كان طلب المدعي قد تم قبوله أو ما إذا كان سيتعين عليه تقديم إجابة بغض النظر عن فترة العطلة. (روسيا اليوم)