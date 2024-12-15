بتهمة "معاداة السامية".. إسرائيل تُغلق سفارتها في أيرلندا

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وقال ساعر إن "السفيرة الإسرائيلية لدى أيرلندا دانا إيرليتش، عادت إلى إسرائيل في ذلك الوقت بعد قرار أيرلندا الاعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية"، مشيراً إلى "إن تصرفات أيرلندا وخطاباتها المعادية للسامية ضد إسرائيل تستند إلى نزع الشرعية عن الدولة اليهودية وتشويه سمعتها والمعايير المزدوجة".أضاف: "لقد تجاوزت أيرلندا كل الخطوط الحمراء للتحدث إلى إسرائيل. ستستثمر إسرائيل مواردها في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم وفقا للأولويات المستمدة أيضا من موقف البلدان المختلفة تجاهها". (روسيا اليوم)