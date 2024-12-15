عقوبات أميركية مرتقبة على شركة صناعة نفط صربية

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ذكر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاحد، أن شركة صناعة النفط الصربية "إن آي إس"، وهي الشركة الوحيدة في البلاد المنتجة للنفط والغاز وتكرير النفط، والتي تقوم بتشغيلها شركة تابعة لغازبروم الروسية العملاقة، تترقب فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مطلع العام الجديد.وقال فوتشيتش خلال مقابلة تلفزيونية: "تأكد لنا أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات صارمة ضد شركة إن آي إس"، من دون الإفصاح عن مصدر معلوماته.وأضاف: "لم نتلق وثائق رسمية، ولكن الولايات المتحدة سوف تطبق خلال أيام عدة عقوبات كاملة ضد إن آي إس، و"سوف ينضم البريطانيون إلى ذلك، وهو ما يعني الجميع"، مشيرا إلى أن العقوبات قد تدخل حيز التنفيذ بداية من مطلع كانون الثاني المقبل.وتملك الحكومة الصربية حصة أقلية في إن آي إس، أقل من 30 بالمئة، وهي الشركة الأكثر تداولا في البورصة الصربية.