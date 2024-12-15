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عربي-دولي

الإدارة الذاتية الكردية: تركيا تسعى للسيطرة على أراضٍ سورية

Lebanon 24
15-12-2024 | 11:46
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صرحت الإدارة الذاتية الكردية، اليوم الأحد، بأن "تركيا لا تلتزم باتفاقات وقف النار".

وقالت إن "تركيا تسعى للسيطرة على أراضٍ سورية رغم الضغوط الأميركية"، مضيفةً "مستعدون للحوار مع الحكومة الجديدة في سوريا سياسياً وعسكرياً".
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أضافت أن "الضمانات يجب أن تأتينا من دمشق وليس من أنقرة"، معتبرةً أن "تركيا تستغل المبادرات لتوسيع مناطق سيطرتها".

في حين ختمت داعية لدور أوروبي للوساطة مع تركيا.(الحدث) 
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