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عربي-دولي
مفاجأة.. شقيق أصالة نصري يعلن ترشحه لرئاسة سوريا وهذه أولى قراراته (صورة)
Lebanon 24
15-12-2024
|
16:00
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أعلن شقيق الفنانة السورية أصالة نصري الذي يدعى
أنس نصري
، عن ترشحه لرئاسة سوريا، وذلك استجابة لطلب والدته وزوجته.
وكتب أنس عبر حسابه على "إنستغرام" بطريقة فكاهية، قائلاً: "بناءً على طلب الجماهير العريضة (أمي ومرتي)، الله يخليلي ياهم، قالولي لازم اعمل شي. وبعد تفكير عميق دام (3 دقايق)، قررت أخد الخطوة المنتظرة".
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وأضاف: "مرشحكم القادم لرئاسة الجمهورية العربية السورية: أنا. وعدي لكم بسيط: مافي أكتر من ساعتين كهرباء باليوم، لحتى نحافظ على أصالة الظلام السوري. الأزمات؟ مش هنحلها، هنصير نغني عليها. وجبة لكل مواطن: كسرة خبز وفوقها بوسة، لأن البوس ضروري للصمود".
وتابع قائلاً: "طموحي ليس السلطة، بل أن أكون أول رئيس يرتدي البدلة السوداء بمزاج في مجلس الشعب".
واختتم: "صوتوا لي إذا أردتم مستقبلاً (مش ضروري مشرق، المهم يكون مختلف). تحيا سوريا، تحيا سوريا، تحيا سوريا". (سيدتي)
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