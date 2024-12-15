مفاجأة.. شقيق أصالة نصري يعلن ترشحه لرئاسة سوريا وهذه أولى قراراته (صورة)

أنس نصري

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وكتب أنس عبر حسابه على "إنستغرام" بطريقة فكاهية، قائلاً: "بناءً على طلب الجماهير العريضة (أمي ومرتي)، الله يخليلي ياهم، قالولي لازم اعمل شي. وبعد تفكير عميق دام (3 دقايق)، قررت أخد الخطوة المنتظرة".وأضاف: "مرشحكم القادم لرئاسة الجمهورية العربية السورية: أنا. وعدي لكم بسيط: مافي أكتر من ساعتين كهرباء باليوم، لحتى نحافظ على أصالة الظلام السوري. الأزمات؟ مش هنحلها، هنصير نغني عليها. وجبة لكل مواطن: كسرة خبز وفوقها بوسة، لأن البوس ضروري للصمود".وتابع قائلاً: "طموحي ليس السلطة، بل أن أكون أول رئيس يرتدي البدلة السوداء بمزاج في مجلس الشعب".واختتم: "صوتوا لي إذا أردتم مستقبلاً (مش ضروري مشرق، المهم يكون مختلف). تحيا سوريا، تحيا سوريا، تحيا سوريا". (سيدتي)