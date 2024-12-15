بعد سقوط الأسد.. روسيا تُجلي جزءًا من طاقمها الدبلوماسي في سوريا

أعلنت موسكو بعد أسبوع من سقوط نظام بشار الأسد اليوم الأحد، أنّ

أجلت

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وقالت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على تلغرام، إنه "في 15 كانون الأول، تم سحب قسم من طاقم التمثيل الدبلوماسي الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي، غادرت من قاعدة حميميم الجوية" الواقعة على الساحل السوري".وأضافت أن "الطائرة وصلت إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو، من دون الإشارة إلى عدد الأشخاص الذين عادوا على متنها"، موضحةً أن" الرحلة شملت أيضا إجلاء أعضاء في البعثات الدبلوماسية لبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا، وهي منطقة انفصالية في جورجيا تدعمها موسك"و.وأكدت في الآن ذاته أن "السفارة الروسية في دمشق مستمرة في عملها". (سكاي نيوز)