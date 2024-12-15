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عربي-دولي

بضربة إسرائيلية في وسط غزة... قناة الجزيرة تعلن مقتل مصورها أحمد اللوح

Lebanon 24
15-12-2024 | 13:01
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أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية مقتل مصوّرها أحمد اللوح بغارة إسرائيلية على غزة الأحد، وذلك في خضم الحرب الدائرة في القطاع الفلسطيني بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب "فرنس بريس".

وجاء في بيان نشرته القناة في موقعها الإلكتروني: "استشهد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف موقع الدفاع المدني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
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