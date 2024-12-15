نتنياهو: ليس لدينا مصلحة في مواجهة سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل "ليس لديها مصلحة" في خوض مواجهة مع سوريا.



وقال في بيان بالفيديو: "ليس لدينا مصلحة في مواجهة سوريا"، مضيفاً أن "سياسة إسرائيل تجاه سوريا ستتحدد من خلال تطور الوقائع على الأرض"، وفق فرانس برس.

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