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نتنياهو: ليس لدينا مصلحة في مواجهة سوريا

Lebanon 24
15-12-2024 | 13:04
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل "ليس لديها مصلحة" في خوض مواجهة مع سوريا.

وقال في بيان بالفيديو: "ليس لدينا مصلحة في مواجهة سوريا"، مضيفاً أن "سياسة إسرائيل تجاه سوريا ستتحدد من خلال تطور الوقائع على الأرض"، وفق فرانس برس.
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