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عربي-دولي

وفد قطري يصل إلى سوريا ويلتقي الحكومة المؤقتة

Lebanon 24
15-12-2024 | 13:33
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وصل وفد دبلوماسي قطري سوريا والتقى مسؤولين في الحكومة المؤقتة في البلاد، حسب ما ذكر بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وقالت الخارجية القطرية في بيانها، إن "وفدا دبلوماسيا قطريا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في الجمهورية العربية السورية".
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وأضافت الوزارة أن الوفد جدد خلال لقاءاته مع الحكومة المؤقتة في سوريا "التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري".

وقال ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن الوفد جدد التزام قطر الكامل بدعم الشعب السوري لتحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والتنمية والازدهار.

وأضاف أن الوفد ناقش مع الجانب السوري سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية، كما وقف على احتياجات السوريين في هذه المرحلة المهمة. (سكاي نيوز)
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